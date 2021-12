Culturele wereld wordt hard geraakt, hoe gaat het achter de schermen? ‘Ik ben opstandig en bezorgd’

De oud-Eindhovenaar is eigenaar van pr-bureau Aces High Promotion dat onder meer Paaspop in Schijndel, Helldorado in het Klokgebouw, de Eindhovense rockband Peter Pan Speedrock en Bruce Springsteen tot de clientèle mag rekenen.

Hoe is je gemoedstoestand?

,,Voornamelijk opstandig en bezorgd over onze toekomst. Na de uitbraak van de pandemie vorig jaar februari had ik nog volop begrip voor alle maatregelen van het kabinet. Dat begrip is inmiddels volledig verdwenen vanwege het beleid van onze demissionaire dilettanten dat ik rampzalig vind. We glijden af naar een maatschappij die het midden houdt tussen een medische apartheid en een controlestaat.”

Quote Dit virus krijgen we er niet ‘samen onder’. Daar moeten we mee leren leven; op anticipe­ren en naar handelen Ron van Hal, eigenaar cultureel pr-bureau

Hoe hou jij de moed erin?

,,Door tegen beter weten in te blijven hopen dat we in de lente écht uit deze corona-ellende geraken omdat de regering eindelijk met een intelligente strategie komt. Corona gaat evenals talloze andere virussen namelijk nooit meer weg. Dat krijgen we er niet ‘samen onder’. Daar moeten we mee leren leven; op anticiperen en naar handelen.”

Volledig scherm Het extravagante rockfestival Helldorado in Klokgebouw - met onder meer een geplande reünie van Peter Pan Speedrock - ging ook dit jaar niet door. Het moest in november last minute worden afgelast. © DCI Media

Wat zou anders moeten, volgens jou?

,,Om te beginnen het land niet meer laten besturen door het RIVM en het OMT, maar door mensen die geen epidemiologische of virologische tunnelvisie hebben. Die niet steeds in dezelfde paniekerige reflex van lockdowns en maatregelen schieten waarvan onvoldoende bewezen is dat ze helpen, maar die wel enorm schadelijk zijn. Laat ook kritische experts uit financieel-economische, sociaal-maatschappelijke, culturele, filosofische en ethische disciplines meepraten. Geef volledige openheid van zaken en communiceer niet alsof we allemaal schoolkinderen zijn die straf verdienen terwijl de meesters zelf hoofdschuldig zijn. Schaal de zorg met lichtsnelheid volledig op, schaf de QR-code af, streef gecontroleerd een zo groot mogelijke groepsimmuniteit na. En vooral: zorg met voorlichting dat de risicogroep heel goed op zichzelf past.”

Quote Mijn zakelijk risico is gespreid. Maar heel veel collega’s uit onze internatio­naal gevierde evenemen­ten­bran­che hebben die luxe helaas niet Ron van Hal, eigenaar cultureel pr-bureau

Moet je er nu ander werk naast doen, en zo ja wat?

,,Nee. Mijn werk bestaat uit promotie voor artiesten en culturele evenementen, dus mijn zakelijk ‘risico’ is gespreid. Maar heel veel collega’s uit onze internationaal gevierde evenementenbranche hebben die luxe helaas niet. Zij hadden afgelopen anderhalf jaar geen of nauwelijks inkomen en zochten hun heil elders, net als talloze zorgmedewerkers trouwens. Dat is funest want al die expertise krijgen we niet meer terug.”

Waar kijk je het meeste naar uit?

,,Naar het einde van deze bizarre en inktzwarte coronaperiode.”