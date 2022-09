Cultuur doe-boek voor 30.000 basisscholieren in de regio, want ‘kinderen zijn de theaterbezoekers van de toekomst’

EINDHOVEN - Maak eens een masker, je eigen muziekinstrument of kruip in de huid van een theaterdirecteur. Het is maar een greep uit de uitdagingen die het cultuur-doe-boek van Wonka Podia in totaal 30.000 leerlingen van basisscholen gaat bieden.

Wonka Podia, waarin Parktheater, Speelhuis, Cacaofabriek, Schalm, Hofnar en Kattendans samenwerken, zijn deze week begonnen met de verspreiding van de boeken. Vanaf volgende week kunnen al deze scholieren in Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Valkenswaard en Bergeijk thuis of in de klas zelf met cultuur aan de slag.

Op eigen niveau met theater aan de gang

,,Omdat we willen dat zo veel mogelijk inwoners uit de Brainportregio kunnen genieten. En kinderen zijn natuurlijk de bezoekers van de toekomst”, legt projectleider Monique van den Berg van Wonka Podia uit. Omdat de partners in Wonka Podia kinderen wat educatie willen bieden, maar ze tegelijkertijd ook willen stimuleren naar het theater te gaan, zijn verschillende thema’s in het kleurrijke doe-boek gebundeld. Ieder kind kan daar op zijn eigen niveau mee aan de gang.

Wc-rolletje

,,Bovenbouwers kunnen dat vermoedelijk al behoorlijk zelfstandig. De kleintjes hebben waarschijnlijk wat meer hulp nodig van ouders, broertjes of zusjes of hun leerkracht”, zo vervolgt Van den Berg. ,,Maar er is voor iedereen feitelijk maar heel weinig nodig om actief met theater bezig te zijn. Zo kun je met een wc-rolletje al een instrumentje maken, of met schaar en kleurpotloden of stiften artiesten aankleden en grimeren.”

In de huid van de theaterdirecteur

Voor grotere kinderen is de rol van de mensen in het theater wat makkelijker in te vullen. Zo kroop de Eindhovense Pien Huijbers al in de huid van een theaterdirecteur en vertelt: ,,Mijn oude buurmeisje werkt bij Wonka en vroeg mij om mee te spelen in het filmpje dat ze maakten over dit project. Dat was leuk om mee te maken, want hoewel ik weleens in een theater ben geweest, had ik eigenlijk geen idee wat er allemaal bij komt kijken. Ik dacht alleen aan de artiesten, nu weet ik dat er ook decorbouwers nodig zijn, mensen voor het licht, de balie en de directeur zelf natuurlijk.”

Jeugdtheaterkalender

Ook is er een Wonka-theaterkalender ontwikkeld waarop alle jeugdvoorstellingen van de betrokken theaters in dit seizoen zijn vermeld. Verder geven theatermakers tips en zijn er ook activiteiten bij andere cultuuraanbieders opgenomen in het doe-boek, zoals de bibliotheek.

Naar een voorstelling

Voor haar inzet voor het Wonka-filmpje mag Pien dit seizoen een keer gratis naar een voorstelling toe. Welke dat wordt weet ze nog niet, maar ze heeft er al verschillende gespot op de kalender in het doe-boek. Dat komt dus zeker goed.