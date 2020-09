Cultuur-Inclusief Eindhoven: ‘Parktheater is ook voor mensen met een kleine beurs’

VIDEO Voor graffiti-artiesten is de Eindhoven­se Berenkuil de Champions League

20 september EINDHOVEN - Het had afgelopen juni een van de hoogtepunten van de urban scene in Eindhoven moeten zijn. Graffiti-festival Step in the Arena werd echter zoals vrijwel alle evenementen geschrapt vanwege corona. Dit weekend werd de berenkuil toch nog onder handen genomen door dertig artiesten.