Cultuurhuis Bergeijk met vertraging geopend. Corona gooide eerder roet in het eten

Voorzitter Anja Tils van het Cultuurhuis Bergeijk geeft een rondleiding in het Teutenhuis aan de Domineestraat. Voor de rest is er één bezoeker die deze druilerige zondag de archeologische vondsten bewondert. ,,Door het vertrek van het Sigarenmuseum op de bovenverdieping is er ruimte ontstaan voor de exposities. Beneden op de plek waar de VVV was gevestigd is nu een ontvangstruimte waar eenieder koffie of thee kan drinken en waar inleidingen over de exposities gehouden kunnen worden.”

Handgel bij de ingang

Terwijl bij de ingang de bekende handgel met de tissues staan en overal de anderhalvemeter-stickers zijn geplakt, lijkt dat deze middag niet nodig. In de bovenruimte zijn de houten beelden van de Bergeijkse oud-kleermaker Jean Franken (1906-1989) uitgestald. Ook hangen daar aan een wand een aantal schilderijen van Franken waaronder een van het Valentinuskapelletje in Westerhoven dat voor enkele euro's op een rommelmarkt werd gekocht.

Dat laatste weet conservator en bestuurslid Jos Smeets die de tentoonstelling heeft ingericht. Van Kempenmuseum De Acht Zaligheden in Eersel heeft het Cultuurhuis 40 beelden van Jean Franken in bruikleen die eerder door zijn vrouw Fien na zijn dood aan dat museum waren geschonken. Een van de beelden is gemaakt van een stuk hout uit het gesloopte Pankenhuis dat aan de markt in Bergeijk stond. Dat Franken een kleermaker was, getuigen enkele kleerhangers met daarop de reclametekst: ‘Door Jean Franken gekleed, is goed besteed tel 73'. De nazaten van Franken hebben nu nog steeds de winkel Franken Kleding aan 't Hofplein op dezelfde plek waar Jean Franken in 1936 de zaak van zijn vader overnam.

Luisteren en doen

In de ruimte van het Eicha museum is een lange tafel met daarnaast een rij stoelen toegevoegd, waarop de basisscholieren die de archeologische leskist in bruikleen hebben gehad bij het bezoek aan het museum zelf enkele scherven tot een pot of schotel kunnen maken met plakband. ,,Daardoor is het niet alleen een luisterbezoek voor de scholieren maar kunnen ze ook iets doen,” weet Tils.

Het Cultuurhuis Bergeijk is elke donderdag, vrijdag en zondag van 13.00-17.00 uur geopend. Info:www.cultuurhuisbergeijk.nl