Cultuurminister aan de slag met designinstituut

Samenwerken met regio

Gisteren diende de VVD een motie in waarin de minister wordt gevraagd te onderzoeken of het designplan dat Next Nature Network (NNN) voor het Evoluon ontwikkelt, toch kan worden gesteund door het Rijk. Daarbij zou NNN moeten samenwerken met de initiatieven uit de regio Eindhoven. ,,Zowel Rijk, stad als de provincie hebben hierin geïnvesteerd. Gooien we met deze afwijzing niet het kind met het badwater weg?”, vroeg woordvoerder Zohair el Yassini zich af. Van Engelshoven: ,,Samen gaan we ervoor zorgen dat deze plannen niet teloor gaan.”

Cultuurwethouder Monique List (VVD) is heel blij met de – breed gedragen - motie en de positieve reactie van de minister: ,,Fijn dat de lobby heeft gewerkt; dat men in ook Den Haag het belang inziet van een designmuseum of futurelab in Eindhoven. We hebben er hard aan gewerkt en het is heel prettig om nu merken dat het goed heeft uitgepakt. Ook fijn om te zien dat de minister er nu mee aan de slag gaat, in eerste instantie om te kijken waar de centen vandaan moeten komen. De bedoeling is dat we voor Prinsjesdag dar duidelijk over hebben.”