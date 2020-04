Cultuurprijs Eindhoven 2020 opengesteld

Die prijs wordt uitgereikt aan een instelling, maker of initiatief die korter dan vijf jaar bestaat en een ‘bijzondere belofte voor cultuur in Eindhoven’ is. Angelo Martinus, een van de grondleggers van de Eindhovense urban scene, kreeg in 2019 de Publieksprijs.

De Eindhoven Cultuurprijs voor dit jaar is sinds gisteren opengesteld. De prijzen worden dan voor de vierde keer uitgereikt. De Eindhoven Cultuurprijs is een initiatief van en wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Cultuur Eindhoven.

Nomineren

Het is mogelijk om zelf ook cultuurmakers of organisaties te nomineren. Dat kan tot 15 juni via eindhovencultuurprijs.nl. In augustus wordt duidelijk wie zijn genomineerd. In oktober worden vervolgens de prijzen uitgereikt. Die bestaan uit een onderscheiding en een geldbedrag van 7.500 euro.