Cultuursector Brabant over nieuwe coalitie: ‘Dit is een slachting op de kunsten’

,,Als we deze mensen hun zin geven, worden we een uitgeholde, dorre, droge provincie. Cultuur is een tweede levensbehoefte. Dat onderscheidt ons van de apen.” Met deze ferme woorden trekt de Mierlose acteur Frank Lammers in een fimpje op social media van leer richting de nieuw coalitie in het Brabantse provinciehuis. Daar werd donderdag het coalitieakkoord gepresenteerd en daarin was geen plek meer voor een gedeputeerde Cultuur. De sector wordt ondergebracht onder de noemer ‘Vrije Tijd’. Ook worden de subsidie de komende jaren flink afgebouwd. Het gaat om een korting van circa zestig procent, tot 37,5 miljoen euro per jaar. Dat voornemen sloeg in als een bom.



Stefan Rosu, intendant van Philharmonie Zuidnederland, is geschrokken: ,,Het is dieptriest. Als dit doorgaat, dan betekent het achteruitgang voor de hele sector. De provincie steekt nu jaarlijks 1,5 miljoen euro in het orkest, tot 2024. Moeten wij daarna ook ‘afbouwen’? Als dat zo is, dan betekent het, dat het orkest zoals het nu functioneert, niet meer kan bestaan.” Rosu denkt dat het tij gekeerd kan worden met een referendum: ,,Dat staat toch ook in dat akkoord? Nou, laten we ons als cultuurwereld verbinden en met zo’n referendum zeggen: ‘Dit is een totaal verkeerd signaal’.”