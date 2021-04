Cumbia op Staying Alive en keihard meeblèren: online dansles heeft ook zijn voordelen

EINDHOVEN - Daar sta ik dan vol verwachting in mijn sportkamer, te wachten tot ik mag inloggen bij de online zumba-les van dansschool Salsapati . Het is maandagavond, ik doe een proefles mee om te ervaren hoe het is om in je eentje thuis te dansen. Celine Retamal is de lerares en er logt nog iemand in. We zijn met zijn drieën dus.

Celine ziet eruit zoals je van een zumba danseres mag verwachten: slank, lang zwart haar, strakke legging, crop top. Ik doe het in mijn Adidas-trainingsbroek en shirt. De andere deelneemster heeft haar camera uitstaan, dus daar kan ik niks over vertellen. Het voelt als een privéles. ,,Normaal is het wel drukker, hoor", zegt Celine.

Niet bang zijn om te bewegen

Zumba is een combinatie van fitness- en dansbewegingen gebaseerd op verschillende Latijns-Amerikaanse dansen. Wat salsa, merengue, axé, samba, reggaeton en cumbia. Flink draaien met je heupen en niet bang zijn om te bewegen. Eigenlijk is het een uur lekker dansen. Voordeel is dat je geen danspartner nodig hebt, dus het is prima te doen online. Celine is gecertificeerd zumba docent: “Als ik op deze vrolijke liedjes dans, voel ik me gelukkig en het is een goede manier om fit en gezond te blijven. Dansend vergeet ik alles en geniet ik lekker van het moment.”

Edith Koppelmans, oprichtster van Salsapati: ,,Voor corona hadden we ongeveer tien tot twaalf cursisten in de zumba lessen. Kleine groepen, omdat je elkaar anders in de weg staat in de dansstudio. Toen het corona-tijdperk begon, zijn wij helemaal gestopt met alle danslessen en heeft Celine de livestream-lessen opgepakt.” Behalve zumba, werden op de locatie aan de Adolf van Cortenbachstraat ook salsa-, merengue- en bachatacursussen gegeven. Binnenkort hoopt de dansschool te verhuizen en zullen de live lessen worden gegeven in Centrum voor Mens en Beweging aan de Bayeuxlaan.

Livestream lessen volgen heeft ook voordelen

,,Er zijn een aantal cursisten afgehaakt, omdat ze wilden wachten tot we weer in de zaal mochten dansen. Er gaat natuurlijk niets boven elkaar wekelijks een uurtje in persoon te ontmoeten, gezellig samen te kletsen, dansen en elkaar te motiveren. Maar een aantal mensen blijven toch aan de livestream lessen deelnemen, omdat ze graag willen blijven bewegen en het dansen erg missen. Ook vinden sommigen het makkelijk dat ze niet de deur uit hoeven, dus minder tijd kwijt zijn en geen oppas hoeven te regelen.”

De gemiddelde leeftijd van de zumba dansers ligt tussen 20 en 64 jaar maar de grootste groep zijn toch de jongeren, tussen 20 en 40 jaar. Het belangrijkste is dat je van dansen houdt. ,,En dan maakt het ook niet uit of je de pasjes allemaal precies kent. Desnoods laat je je armbewegingen weg in het begin", zegt Celine.

Een uur zumba voelt niet als sporten, maar toch verbruik je veel calorieën. Gewoon lekker een uur bewegen. Cumbia dansen op Staying Alive van de Bee Gees. Keihard meezingen. Hoort toch niemand als je in je eentje voor je laptop staat. En als je als 55 plusser die reggaeton-bewegingen maakt dan is het ook niet zo erg dat je alleen danst.