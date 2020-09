Curator Horyon: gemeenteraad onjuist geïnformeerd over kosten asbestsanering energiecentrale Strijp-T

Het verwijt dat Horyon geld van gemeente wilde gebruiken om schulden af te lossen in plaats van werk te leveren strookt niet met de waarheid, aldus de curator. Directeur Jan Horyon van het failliet verklaarde bedrijf noemt de bewering van wethouder Yasin Torunoglu zelfs een ‘grove leugen’. ,,Het is absoluut niet waar.’’

Gemeente veroordeeld

De gemeente is met de curator van Horyon verwikkeld in een rechtszaak over de asbestsanering van de energiecentrale op Strijp-T.

De klus werd in 2015 miljoenen duurder dan verwacht. En toen Horyon voorstelde om de laatste fase van de asbestsanering voor ruim 6 ton af te ronden werd het werk uit handen genomen en ging het bedrijf failliet. De gemeente werd eind vorig jaar veroordeeld tot een schadevergoeding aan de curator maar probeert die nog af te wenden via een hoger beroep.

Antwoorden op raadsvragen

Feiten door elkaar

In een reactie zeggen directeur Jan Horyon en curator Bas Jacobs dat de offerte van Horyon gespecificeerd is. De offerte is door personeel van de gemeente zelfs nog minutieus doorgespit om op kosten te besparen, verklaren ze. Van 623.000 euro oorspronkelijk bleef 617.000 euro over en mondeling was er een akkoord. De offerte werd nooit ondertekend omdat de wethouder plotseling terugkrabbelde.