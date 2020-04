Cure: meer afvalcontainers in Eindhoven

Het aantal ondergrondse afvalcontainers in Eindhoven wordt volgend jaar fors uitgebreid. Nu zijn er zo'n 240 containers, verspreid over de stad. Maar daar worden er in 2021 veertig extra bijgeplaatst. De huidige containers zijn bovendien aan vervanging toe, en zullen daarom volgend jaar ook plaats maken voor nieuwe afvalcontainers.

Dat blijkt uit de begroting van afvalinzamelaar Cure, dat voor de gemeente Eindhoven en ook voor de gemeenten Valkenswaard en Geldrop-Mierlo afval inzamelt en verwerkt. Voorwaarde voor deze investering is nog wel dat de gemeenteraden van deze drie gemeenten de komende tijd akkoord gaan met de begroting van Cure.

Een van de grootste problemen waar Cure in Eindhoven mee te kampen heeft, is het bijzetafval, al dan niet omdat de Eindhovense vuilcontainers vol zijn. De afgelopen tijd heeft het bedrijf veel tijd en moeite gestoken in het terugdringen van dat illegaal geplaatste afval, met wisselend succes.

Identiteit

Ook volgend jaar blijft Cure de strijd aangaan, onder meer door het vervangen en uitbreiden van de hoeveelheid ondergrondse containers. Daarnaast is er in Eindhoven een wijziging in de algemene plaatselijke verordening op komst die het mogelijk maakt bijzetafval open te maken, op zoek te gaan naar de identiteit van de bijzetafval-plaatser en die vervolgens op de bon te slingeren.

Die maatregel is het op het Eindhovense stadhuis inmiddels al geruime tijd in voorbereiding. Mede hiermee moet de hoeveelheid bijzetafval volgend jaar in de stad met de helft zijn terug gedrongen, zo schrijft Cure-directeur Frans van Strijp in de begroting. .

Enzymen

In die begroting valt verder te lezen dat nu definitief een punt gezet is achter de samenwerking met Orsted, het Deense bedrijf dat er na jaren van experimenteren niet in geslaagd is de enzymentechniek te leveren die een sterk verbeterde afval-nascheiding mogelijk moest maken. De bv waarin Cure samenwerkte met Orsted wordt opgeheven, de zoektocht naar een alternatief is nog in volle gang.