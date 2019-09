CV D'Haone Eindhoven in mineur om dood kartrekker Gijs de Goede (1972-2019)

De Goede stond vanaf 2011 drie jaar lang aan het hoofd van D’Haone dat toen op zijn laatste benen liep, vertelt huidig voorzitter Tim de Zeeuw. ,,Hij heeft de vereniging echt nieuw leven ingeblazen. Zonder de passie en het enthousiasme van Gijs was dit nooit de levendige club van formaat geworden die het nu is. We zijn gegroeid van 70 leden op het dieptepunt naar 200 nu. En Gijs deed alles voor de vereniging. Hij heeft er ongekend veel energie en tijd in gestopt.” Daarvoor kreeg hij in 2014 ook de eerste verenigingsmedaille het Gouden Haontje.



Samen organiseerden De Zeeuw en De Goede ‘Lampegats Talent’, een carnavaleske talentenjacht. Ook de maandborrels en de nieuwe opening van het carnaval, eind augustus, kwamen uit De Goedes koker. ,,Ook dit jaar hebben we het openingsprogramma door laten gaan, vrijdag, een dag na de dood van Gijs. Natuurlijk met een dubbel gevoel. De artiesten hebben allemaal ook een persoonlijke noot toegevoegd, waardoor het een mooie afscheidsbijeenkomst is geworden voor Gijs. D’Haone hebben dit jaar het motto ‘Ut lôpt gesmeerd’. Maar soms loopt het juist effe anders.”