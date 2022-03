Cyberaanval op grote Eindhovense accountant; gijzelsoftware legt Crowe Foederer lam

Column Een schoon park en een kleine bijverdien­ste voor daklozen

Sinds vrijdag hangen ze er, de doneerringen. Nee, nu even niet over donaties aan Oekraïne, maar aan daklozen. Je zet gewoon je plastic flesje in de ring rond de afvalbak in plaats van het in de bak te gooien of op de grond. Dat kan nog lang niet overal, maar we hebben er acht in Eindhoven.

12 maart