Cybercriminelen wonen niet in dorpje om de hoek

Hun namen googlen lever niks op, vakantiekiekjes op Facebook zijn al helemaal niet te vinden. Ze willen ook niet met foto en naam in de krant. Alleen de voornaam? Opnieuw schudden beide mannen het hoofd. Leeftijden? Ook niet. ‘Jan’ en ‘Roger’ dan maar. De twee zijn voorzichtig, zoveel is wel duidelijk. Met onwil heeft dat niks te maken, het is eerder het lot van een cybercrime-rechercheur. Beiden mannen jagen namelijk op internetcriminelen. „En daar zitten veel handige ict’er tussen die met een paar muisklikken informatie over je kunnen vinden”, zegt Roger. „We hoeven ze niet wijzer te maken.”