Cyberweerbaarheid van bedrijven in brainportregio Eindhoven groter na samenwerking tussen Aon en Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport

Wasven draait beperkt met winkel: maar er is volop werk te doen

11:00 EINDHOVEN - De meeste dagbestedingslocaties zijn gesloten en de horeca ligt op zijn gat. Bij het Wasven in Eindhoven is dagbesteding nog wél mogelijk, maar zitten de meeste deelnemers noodgedwongen thuis. Toch is er genoeg werk te doen: er moet worden gezaaid en geplant, en er wordt gebakken, gekookt en ingepakt.