Onlangs leverde Edge het gebouw op de hoek Fellenoord met de Kennedylaan op aan het Rijksvastgoedbedrijf. Een gebouw dat door de bijzondere architectuur lijkt te bewegen als je voorbij loopt. De Belastingdienst wordt de grootste gebruiker als het straks ook van binnen helemaal afgewerkt is. Het is misschien wel het modernste kantoorpand van Eindhoven want de donkere jaren zeventig inrichting heeft plaatsgemaakt voor een transparant gebouw met de modernste technieken. Veelal bedacht in de proeftuin van het Edge hoofdkantoor in Amsterdam. Omstandigheden zoals licht, temperatuur, luchtvochtigheid en de hoeveelheid lucht in een ruimte worden straks met sensors geregeld en aangepast aan de voorkeuren van de gebruikers van het pand. Volgens Bernhard Kerkhoff, commercieel manager bij Edge, gunstig voor de productiviteit van werknemers. ,,En je neemt gewoon betere beslissingen. Zet tien mensen in een te kleine vergaderruimte en het gebrek aan zuurstof werkt hetzelfde als drie glazen wijn. In die staat kun je onmogelijk de beste keuzes maken.”