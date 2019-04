D66 breekt lans voor aanleg van minibosjes in Eindhoven

EINDHOVEN - Het niet doorgaan van een Tiny Forest in de Eindhovense wijk Hemelrijken, is een gemiste kans, vindt de D66-fractie.

Een Tiny Forest is een minibosje in een stedelijke omgeving, dicht bij een basisschool; een project van het IVN waarvoor de organisatie 20.000 euro per bosje beschikbaar stelt aan gemeenten die zich hiervoor aanmeldden. Eindhoven hoort daar niet bij, maar volgens D66-raadslid Robin Verleisdonk is het nog niet te laat om de aanleg van dergelijke bosjes tóch mogelijk te maken.

In Woensel wilde bewoonster Bernice Kamphuis een Tiny Forest realiseren en had de financiering daarvoor zo goed als rond. Uiteindelijk heeft ze er vanaf gezien omdat de wijk volgens haar niet veilig genoeg is. Door het afsluiten van een gebruiksovereenkomst, die de gemeente als voorwaarde stelt, voelt Kamphuis zich verantwoordelijk. Zij vreest onder meer voor overlast van verslaafden.

In vragen aan het college breekt D66 een lans voor de Tiny Forests. Er zijn meer plekken in de stad die zich voor zo'n educatief minibos ter grootte van een tennisveld lenen en ook zijn er volgens Verleisdonk diverse initiatiefnemers die die kar willen trekken. De gemeente zou zich actief moeten opstellen om de aanleg van minibosjes mogelijk te maken door de initiatiefnemers te benaderen en hen bij te staan bij het uitwerken van hun plannen.