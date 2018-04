D66-commissie wilde af van Schreurs

EINDHOVEN - Het was een vertrouwelijk advies van wethouderscommissie aan D66 Eindhoven: ga niet verder met wethouder Mary-Ann Schreurs. Het was volgens die commissie tijd voor een nieuw gezicht.

D66 in Eindhoven staat de komende vier jaar sowieso buitenspel bij de coalitie in de gemeenteraad. Maar een nieuwe wethoudersperiode had er voor de huidige D66-wethouder Mary-Ann Schreurs toch niet ingezeten. De zogenoemde wethouderscommissie van D66 heeft over een nieuwe wethoudersperiode voor haar een negatief advies uitgebracht aan de Eindhovense D66-afdeling.

De adviescommissie vond na toetsing van beide kandidaten dat D66 in Eindhoven met andere wethouders in zee zou moeten zijn gegaan. Dat is des te opmerkelijker omdat Schreurs er in Eindhoven twaalf jaar wethouderschap heeft opzitten.

Verschillende bronnen binnen de partij zelf en binnen de Eindhovense politiek hebben dat tegenover deze krant bevestigd. Vanavond zou het advies van de commissie onder voorzitterschap van de Gelderse D66-gedeputeerde Michiel Scheffer aan de Eindhovense D66-fractie besproken worden. Het gaat om een vertrouwelijk advies. Wat de argumenten van de commissie voor het negatieve advies zijn is dan ook niet bekend.

Omdat deelname van D66 aan de nieuwe Eindhovense coalitie van de baan lijkt, is de afspraak met de wethouderscommissie echter geschrapt, bevestigt D66-fractievoorzitter Robin Verleisdonk. De nieuwe voorman van D66 in Eindhovense gemeenteraad wil niet op de inhoud van het advies ingaan. ,,Formeel ben ik ook niet van de inhoud op de hoogte gesteld. En laten we eerlijk zijn: dat is nu ook niet relevant meer."

Mary-Ann Schreurs lag de afgelopen maanden in de gemeenteraad behoorlijk onder vuur. Niet alleen bij de oppositiepartijen VVD en CDA, maar ook de coalitiepartijen PvdA en GroenLinks namen haar beleid flink op de korrel. Informeel blijkt dat ook een van de redenen te zijn dat de partij bij de nieuwe coalitieonderhandelingen nu moet toekijken.

Binnen D66 was er eveneens kritiek op de lijsttrekker, met name vanwege haar niet altijd even heldere manier van communiceren. Ook vond een aantal leden en bestuursleden dat het tijd was voor een nieuw gezicht van de partij.

Vers bloed

Schreurs was in maart dit jaar voor de zesde achtereenvolgende keer lijsttrekker. Ze heeft er drie termijnen als wethouder opzitten. Bij D66 is het overigens gebruikelijk dat politici na twee bestuursperiodes - vrijwillig - plaats maken voor vers bloed.

Pogingen om een andere lijsttrekker te vinden liepen evenwel spaak. Mogelijke kandidaten vielen een voor een af: fractievoorzitter Jessica van Eijs vertrok naar de Tweede Kamer, haar opvolger Thomas Reijnaerts stapte uit de politiek. Een derde mogelijke kandidaat, raadslid Mpanzu Bamenga, zou te laat zijn geweest met zijn kandidaatstelling.