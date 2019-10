D66 Eindhoven: ‘behoud voetgangersbrug DDW over Beukenlaan’

Signify in Eindhoven ontslaat 121 werknemers in Turnhout (B)

15:29 EINDHOVEN - Lampenfabrikant Signify in Eindhoven ontslaat 121 werknemers in zijn fabriek in Turnhout in België. Het voormalige Philips Lighting doet dat wegens krimp van de markt voor conventionele verlichting. De lampen die in Turnhout worden gemaakt worden in toenemende mate vervangen door led-lampen.