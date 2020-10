D66 Eindhoven: ‘Extra ambtenaren nodig voor woningbouw’

EINDHOVEN - Een hapklaar woningbouwplan als dat van Bakkers|Hommen aan de Hugo van der Goeslaan in Eindhoven mag geen vier jaar blijven liggen. Eindhoven moet extra investeren in ambtelijke capaciteit om sneller, meer woningen te kunnen bouwen. Dat stelt D66-gemeenteraadslid Robin Verleisdonk in vragen aan het college van B en W.

‘Met enige verbazing’ heeft de fractievoorzitter van D66 in de Eindhovense gemeenteraad het verhaal gisteren in deze krant gelezen. Daaruit blijkt dat het college van B en W voorlopig niet mee wil werken aan een plan van ontwikkelaar Bakkers|Hommen om 250 tot 300 woningen te bouwen. ,,Dat soort kleine ontwikkelingen moeten we niet laten liggen. Dat moet je met een beetje ambtelijke steun of inhuur van krachten wel mogelijk maken", aldus Verleisdonk in een toelichting.

Volledig scherm D66-raadslid Robin Verleisdonk in Eindhoven. © Foto van de Meulenhof/Sem Wijnho

,,We hebben een enorm tekort aan woningen. We willen 3000 woningen per jaar bouwen en dat is hard nodig. Maar dat halen we nu al niet, zo blijkt ook uit mededelingen van wethouder Yasin Torunoglu. Terwijl projectontwikkelaars staan te trappelen om te bouwen. Dan moet je die niet vier jaar laten wachten alleen omdat er geen ambtenaren genoeg zijn op het Stadhuis. Dat duurt veel te lang", aldus het D66-raadslid. ,,Dat is ook niet te rijmen met de ambities en het aangekondigde woningbouwoffensief en de rode loper-aanpak om sneller bouwvergunningen af te kunnen geven. “

22 miljoen euro over

Verleisdonk begrijpt dat er prioriteiten gesteld moeten worden bij de grote ontwikkelingen als KnoopXL, Stationsplein, Stadhuisplein, Campina en dergelijke. ,,Maar als je ambities wil halen dan zul je én én moeten doen. Dan zul je ook de kleinere kansrijke bouwprojecten mee moeten nemen.” De oplossing? Volgens de D66-fractievoorzitter zit die in het positieve financiële berichten over dit jaar. Eindhoven lijkt in 2020 zo'n 22 miljoen euroover te houden. In zijn raadsvragen dringt hij erop aan volop te investeren in voldoende mankracht om de woningbouw te stimuleren.

Volledig scherm De Hugo van der Goeslaan in Eindhoven, met rechts de Geldropseweg en in het midden het terrein waar Bakkers|Hommen een appartementencomplex wil laten bouwen. Het pand et grijs plat dak herbergt nu een kringloopwinkel en een autowasserette. Links ernaast staat het Koelhuis aan de Dirk Boutslaan dat omgebouwd wordt tot kantoren. Uiterst links het Campina-terrein aan het Eindhovensch Kanaal. © Google Maps

In de begroting voor 2021 is al wel geld vrijgemaakt om meer ambtelijke ondersteuning in te zetten. ,,Dan moet je nu ook niet zeggen tegen initiatiefnemers dat ze over vier jaar terug moeten komen. Dan kunnen zij toch alvast aan de slag gaan, zodat ze volgend jaar hun plannen in kunnen dienen", aldus Verleisdonk. Ook wil D66 dat het gebied aan het Eindhovensch Kanaal in zijn totaliteit wordt bekeken, dus met het initiatief van twaalf grondeigenaren om het bedrijventerrein tussen Kanaaldijk-Zuid en Dirk Boutslaan te veranderen in een woon-werk-gebied.

Binnenkort krijgt de gemeenteraad wellicht de kans om in discussie te gaan over de tegenvallende bouwcijfers. Dan presenteert Torunoglu een analyse over de vertraging in de woningbouwplannen. Dit jaar worden slechts 2000 van de geplande 3000 woningen opgeleverd. Dan zal de raad wellicht meer geld beschikbaar moeten stellen? Verleisdonk ziet daar wel wat in.