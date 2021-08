D66: Eindhoven moet in gesprek met fietsburgemeester over knelpunten voor fietsers

‘Zwemshow’ ISL definitief in Eindhovens zwemstadi­on, ondanks klachten van vaste gebruikers en extra kosten

16 augustus EINDHOVEN - De International Swimming League (ISL) heeft het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven uitgekozen voor de play-offs in november. Drie lange weekenden zullen de beste zwemmers van de wereld in teamverband tegen elkaar strijden voor een plek in de finale van de innovatieve en lucratieve ‘zwemshow’ begin volgend jaar.