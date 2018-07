D66 Eindhoven neemt afstand van eigen beleid

Illegaal gokken in Eindhoven­se winkel: elektroni­sche pokertafel in beslag genomen bij politie-in­val

3 juli EINDHOVEN - Bij een inval in een winkel aan de Edisonstraat in Eindhoven is maandagavond rond 21.00 uur een elektronische pokertafel in beslag genomen. Er werd illegaal gegokt in het pand.