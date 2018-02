D66 Eindhoven schrikt van uitspraken Jorritsma

De Eindhovense coalitiepartij D66 heeft dinsdag raadsvragen gesteld over uitspraken van burgemeester Jorritsma, vorige week in het Financieele Dagblad (FD). Hij zegt hierin dat Eindhoven steeds meer criminele wijkkoningen heeft. 'Sommige wijken lopen het gevaar “gekaapt” te worden', aldus Jorritsma. 'Raadsleden worden beïnvloed of geïntimideerd om ergens voor of juist tegen te stemmen: “Jouw zoon zit toch op die school of die voetbalclub?” Een ander gevaar is dat partijen of politieke bewegingen financiering krijgen aangeboden in ruil voor bepaalde diensten.’