D66 Eindhoven: start voorbereiding coronabevrijding

Miljoenen­steun stelt dierentui­nen in de regio nog niet gerust: ‘Coronatijd moeilijk te overbrug­gen’

13:30 VELDHOVEN/BEST/NUENEN - Het kabinet trekt definitief miljoenen euro's uit voor dierentuinen die door corona in financieel zwaar weer zitten. Al zorgt dat nog niet direct voor gejuich bij parken in de regio. ,,Het is nog maar de vraag óf we iets krijgen en zo ja, hoeveel.”