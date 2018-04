D66 Eindhoven: uithuilen en opnieuw beginnen?

Oproep Oproep: Overlast van katten

11:31 EINDHOVEN - In het Eindhovense Bonifaciuspark zijn de botten gevonden van meerdere katten die waarschijnlijk gedood zijn. Mensen die katten en honden doden of vergiftigen komt vaker voor. Door mensen die zich boos maken over de overlast van uitwerpselen bijvoorbeeld. Daarom doet het ED een oproep.