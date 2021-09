D66 Eindhoven wil dat grotere terrassen na corona blijven staan

Seizoen van strand- en buitenba­den valt in het water, zelden was het zo rustig

6:28 EINDHOVEN/HELMOND - Zelden was het in de zomer zó rustig bij strand- en buitenbaden in de regio als dit jaar. Door het uitblijven van een hittegolf en de nodige buien, draaiden ze een ronduit slecht seizoen. ,,Ik doe dit werk al bijna 25 jaar, maar dit heb ik nog niet eerder meegemaakt.”