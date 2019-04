D66 en SP willen ‘compleet zwembad’ in Eindhoven

EINDHOVEN - Een uitgekleed zwembad bouwen, als vervanger voor de Tongelreep in Eindhoven, dat is in strijd met de afspraak van de gemeenteraad met de stad zeggen SP en D66.

Het vernieuwde zwembad de Tongelreep in Eindhoven moet een compleet familiezwembad worden. D66 en de SP in de gemeenteraad voelen er niets voor om een ‘uitgekleed zwembad’ te bouwen.

,,De afspraak met de stad toen we het golfslagbad drie jaar geleden sloten, was dat we daar een compleet familiezwembad zouden terugbouwen", vindt SP-fractievoorzitter Murat Memis. ,,Die afspraak moeten we ook nakomen. We kunnen het niet maken dat niet te doen.”

D66-raadslid Betty van Geel ziet daar ook wel mogelijkheden voor. ,,We hebben daar nu te weinig geld voor. Maar uit de jaarrekening over 2018 blijkt dat we geld overhouden. We zouden mooi een gedeelte daarvan kunnen gebruiken om toch het zwembad te bouwen dat we van plan waren.”

De kans dat D66 en de SP hun zin krijgen is echter klein. Een ruime meerderheid van de fracties in de Eindhovense gemeenteraad staat achter het plan van sportwethouder Stijn Steenbakkers (CDA) om een ‘basisvariant’ van dat bouwplan te gaan bouwen.

Volgens Steenbakkers is dat de enige mogelijkheid om toch een nieuw zwembad te bouwen in de Genneper Parken. Zo'n basisbad, een stuk kleiner dan het oorspronkelijke plan, is vooral gericht op zwemlessen en de zwemverenigingen en minder op de recreatie.

Steenbakkers kwam onlangs met dat voorstel omdat bleek dat het oorspronkelijke plan, van de hand van zijn voorganger Jakob Wedemeijer (SP) niet haalbaar was. De gemeenteraad had 12 miljoen euro over voor een nieuw zwembad, maar het enige bedrijf dat de nieuwe Tongelreep wilde bouwen, wilde daar maar liefst 21 miljoen euro voor hebben.

De coalitiepartijen zijn het volmondig eens met de keuze van Steenbakkers en de andere wethouders in het Eindhovense college, dat bestaat uit VVD, GroenLinks, PvdA en CDA.

,,Uitstel van het bouwen van een nieuw zwembad maakt alles waarschijnlijk nog veel duurder. Dat heeft geen zin", zo zei raadslid Samir Toub van GroenLinks. ,,Er meer geld in stoppen kan niet, dat hebben we immers niet. Er zit dus niets anders op. En laten we nu maar snel aan de slag gaan.”