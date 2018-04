D66 in Eindhoven gedumpt of gewoon overbodig?

Na acht jaar staat D66 in Eindhoven buitenspel. De partij lijkt veroordeeld tot de oppositie nu VVD, GroenLinks, PvdA en CDA in overleg gaan over een coalitieakkoord. Is D66 overbodig bij de vorming van de nieuwe Eindhovense coalitie? Of hebben de andere partijen D66 gedumpt omdat ze niet nog eens vier jaar met D66-wethouder Mary-Ann Schreurs verder willen?

Het antwoord op die vraag is formeel lastig te geven omdat alle betrokken partijen hun kaken stijf op elkaar houden: ze willen D66 en wethouder Schreurs in het openbaar niet afvallen. In de wandelgangen van het Eindhovense stadhuis valt uit de monden van verschillende politici echter wel op te tekenen wat de reden is.

En die reden is dat het vooral voor de PvdA en GroenLinks na acht jaar regeren genoeg is geweest met D66 in zijn algemeenheid, en wethouder Mary-Ann Schreurs in het bijzonder. De nieuwe coalitie moet voor een stabiele coalitie worden. En met Schreurs en D66 erbij is het nog maar afwachten of dat lukt. Sterker nog: met Schreurs is het altijd was, zoals een van de coalitiepartners zich afgelopen vrijdag nog liet ontvallen.

Natuurlijk: de vier nieuwe coalitiepartijen in Eindhoven hebben D66 gewoon ook niet nodig de komende periode. Verkiezingswinnaars GroenLinks en VVD hebben ieder graag een partij aan hun zijde om evenwicht in de coalitie te creëren, GroenLinks de PvdA en de VVD het CDA of D66. Het CDA heeft twee zetels gewoon, D66 er een verloren, en daarom is het logisch dat D66 nu dus als eerste uit de boot valt.

Onrust

Maar afgezien daarvan: stabiliteit is de afgelopen jaren bij D66 ver te zoeken geweest. Kort na de start van de huidige coalitieperiode haakte D66-wethouder Marco van Dorst al af. En daarna was het vooral de andere D66-wethouder Mary-Ann Schreurs die voor veel onrust en onduidelijkheid zorgde.

Ga maar na. Ze joeg nagenoeg iedereen in de gordijnen in de discussies over milieumaatregelen op de Vestdijk. Ze bruuskeerde het bestuur van de Catharinakerk na onhandige en ongelukkige uitspraken. Ze kweekte steeds meer weerstand tegen de grote financiële risico's bij haar plan om met afvalwerker Cure en nieuwe afvalverwerkingsinstallatie te bouwen. Haar warrige aanpak van de kwestie rond de culturele broedplaats van Geert en Marleentje aan de Gabriel Metsulaan riep grote vraagtekens op. En haar vrijwel wekelijks wisselende standpunt over de groei van Eindhoven Airport deden ook binnen de coalitie steeds meer wenkbrauwen fronzen.

Quote Haar warrige aanpak van de kwestie rond de culturele broedplaats van Geert en Marleentje aan de Gabriel Metsulaan riep grote vraagtekens op