D66-jongeren delen gratis 'xtc’ uit in binnenstad Eindhoven

De Jonge Democraten vinden dat het roer om moet. En dus deelden leden van de Brabantse jongerenafdeling van D66 vrijdagmiddag in de Eindhovense binnenstad gratis pilletjes uit. Die smaakten niet eens zo verkeerd maar deden verder niks. ,,Helaas is het geen echte xtc, hoe graag we dat ook zouden willen", zegt voorzitter Steven Elders.

Betere kwaliteit

In een wereld waarin de pretpilletjes niet tot de verboden middelen behoren, zou dat wél kunnen. En dat is precies waar de JD naar toe wil. ,,We vinden het belangrijk dat er betere kwaliteit drugs komt", zegt Elders. Ook behoort het dumpen van afval dan tot het verleden, wordt criminelen de wind uit de zeilen genomen en gebeuren er geen ongelukken meer in illegale laboratoria, zoals maandag in het Belgische Eksel. Bij dat ongeval vonden drie mannen uit Eindhoven en Valkenswaard de dood.