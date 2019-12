D66: opheldering over regels deelvoertuigen

Dat blijkt uit schriftelijke vragen van D66-fractievoorzitter Robin Verleisdonk en D66-raadslid Tom Brouwers over het Eindhovense mobiliteitsbeleid aan het college. Met de vragen reageert D66 op twee artikelen daarover de afgelopen week in deze krant.

In het ene artikelen zette List haar visie uiteen op de mobiliteitsontwikkelingen de komende jaren in Eindhoven. Belangrijk onderdeel daarin is het plan om de binnenstad autoluw te maken, in die zin dat er alleen nog bestemmingsverkeer welkom is in het centrum.