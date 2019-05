D66 pleit voor miljardeninvestering in Eindhovens instituut kunstmatige intelligentie

Follow The White Rabbit: contrast en balans op de techno­vloer

17:08 EINDHOVEN - Red en Blue, beide al 20 jaar dj, in ongeveer hetzelfde circuit, zij het dat Blue veelal ondergronds opereerde en Red meestal bovengronds. Toch hebben ze elkaar nu gevonden om aan een nieuw project te beginnen. Als Red&Blue organiseren ze zaterdag het evenement Follow The White Rabbit, een nieuw techno-concept in De Effenaar in Eindhoven.