D66: sta thuisteelt medicinale wiet toe in Eindhoven

Bonnenre­gen in Eindhoven: ruim duizend bestuur­ders te hard op Marathon­loop

16:33 EINDHOVEN - Meer dan duizend bestuurders zijn woensdag te hard over de Marathonloop in Eindhoven gereden. Dat meldt de politie, die daar de hele dag controleerde. De hoogst gemeten snelheid was liefst 130 kilometer per uur.