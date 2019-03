D66: Vragen bij hogere belasting voor veiligheid

EINDHOVEN - D66 in de Eindhovense gemeenteraad zet grote vraagtekens bij het voorstel de gemeentelijke belastingen te verhogen om de veiligheid in de stad te verbeteren. De partij wil daarnaast weten of de collegepartijen in Eindhoven achter dat voorstel staan.

Dat voorstel kwam afgelopen week van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma. In een reactie op de tweede plek van Eindhoven op de AD Misdaadmeter herhaalde Jorritsma zijn eerdere oproep dat er meer geld in het veiligheidsbeleid gestopt moet worden. Hij deed daarbij de suggestie de gemeentelijke belastingen met één euro per week per huishouden te verhogen, om zo het benodigde geld bij elkaar te krijgen.

,,De vraag is allereerst waarom juist de burgemeester met dit voorstel komt", reageert raadslid Marco van Dorst van D66. ,,Wethouder Marcel Oosterveer van de VVD gaat immers over de financiën. Vandaar de vraag of de partijen in de coalitie het hier wel meer eens zijn.”

Budget

Daarnaast betwijfelt D66 of er een rechtstreeks verband is tussen het budget voor veiligheidsbeleid en het veiligheidsgevoel van de Eindhovenaren. De AD Misdaadmeter is met name gebaseerd op misdaden die een grote impact hebben op het veiligheidsgevoel van mensen, zoals woninginbraken en straatovervallen. In beide categorieën scoort Eindhoven - in negatieve zin - dit jaar hoog.

,,Je kunt de veiligheid niet alleen verbeteren veiligheidsbeleid", vindt Van Dorst. ,,Dat kun je ook doen door een goed preventiebeleid in de sociale sector te voeren. Maar daar zijn we als stad ook volop aan het bezuinigen. de vraag is of we op deze manier niet het paard achter de wagen spannen. Ook daarover moet duidelijkheid komen.”