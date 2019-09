Da Nando: van pizzabus naar trattoria in Acht

Weer 700 woningen Woonbe­drijf met zonnepane­len in Eindhoven

15:47 EINDHOVEN Corporatie Woonbedrijf gaat nog 700 woningen in Eindhoven voorzien van zonnepanelen dit jaar. Bewoners van de Geestenberg in Tongelre hebben al een brief gehad, binnenkort volgen de Veluwelaan, de Vlinderbuurt en enkele straten in Blaarthem/Genderdal. Later dit jaar komen dan nog de Achtse Barrier en andere straten in de Woenselse Heide aan bod.