Daan Arts uit Eindhoven als held onderscheiden na kordaat optreden bij steekpartij

EINDHOVEN - Daan Arts (24 jaar) uit Eindhoven heeft woensdagmiddag de zilveren draagmedaille van het Carnegie Heldenfonds ontvangen voor zijn heldhaftige optreden bij een steekpartij in de Jumbo-supermarkt aan de Boschdijk. De onderscheiding is uitgereikt door burgemeester Jorritsma in het Eindhovense Stadhuis.

Op 11 november 2017 nam een Eindhovenaar een vrouw in een wurggreep in de Jumbo-supermarkt en stak met een mes in haar hals. Daan Arts, werkzaam bij die supermarkt, reageerde op haar hulpgeroep en slaagde erin de man tegen de grond te drukken en onder controle te krijgen. Daan is daarbij zelf tweemaal in zijn rug gestoken.

Risicovol

"Door zijn kordate optreden heeft Daan veel erger voorkomen. Dat is de reden dat er voor hem een medaille is aangevraagd bij het Carnegie Heldenfonds. Deze is toegekend vanwege de moed die hij heeft getoond om, onder zeer risicovolle omstandigheden en met gevaar voor eigen leven, het leven van een slachtoffer te redden", aldus de gemeente Eindhoven.

Grote vriendelijke reus

De onderscheiding was aangevraagd door Steffie Dammers, de vrouw die bij het steekincident gewond raakte. "Door jou sta ik hier", vertelde zij in een toespraak. "Je bent een grote, vriendelijke reus. Maar hoe bedank je iemand die je leven heeft gered?" Daarna gaf ze hem een symbolische steen.

Volledig scherm Daan Arts krijgt de onderscheiding van burgemeester Jorritsma. © Bert Jansen

De held zelf was beduusd van alle aandacht. "Ik moet eigenlijk zo voetballen", glimlacht hij. "Ik voel me geen held, echt niet. Maar al deze waardering doet me natuurlijk heel goed. Dat de mensen om me heen dit voor mij geregeld hebben."

Arts raakte bij de steekpartij zelf ook gewond, hij werd meerdere keren in zijn rug gestoken en liep onder meer een klaplong op. "Ik heb dat mes nooit gezien", blikt hij terug op die bewuste maandag in november. "Ik hoorde een schreeuw, zag een vrouw op de grond liggen. Ik dacht dat ze was geslagen door de man, dat doe je niet. Toen heb ik hem overmeesterd. Pas later ontdekte ik dat ik was gestoken."

Schizofrenie

De 41-jarige dader uit Eindhoven heeft deze week tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. De officier van justitie verweet de man tweemaal poging tot doodslag. Maar net als de aanklager vond ook de rechtbank in Den Bosch dat de feiten de man niet kunnen worden toegerekend, omdat hij lijdt aan schizofrenie en destijds daarom volledig ontoerekeningsvatbaar was.