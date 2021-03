Daan rijdt met zijn felgele stembus door Eindhoven op zoek naar positieve teksten: ‘Erover praten is het begin van de oplossing’

Die tweedeling is sinds de coronacrisis alleen maar erger geworden, merkt van Gils. ,,Het lijkt wel of er geen middenweg is. Ben je kritisch over een mondkapje, dan ben je meteen een wappie. Ben je juist heel voorzichtig? Ben je een corona-angsthaas.” Volgens de Eindhovense fotograaf herkennen veel mensen dit beeld. Alleen durft niet iedereen hardop te zeggen en dat helpt niet. ,,We moeten er juist over praten, want dat is het begin van een oplossing.”