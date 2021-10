DAF 32 op dak verpleeghuis Vonderhof

DUTCH DESIGN WEEK Op naar World Design Capital - en nu echt

22 oktober EINDHOVEN - Nog twee dagen en de twintigste editie van de Dutch Design Week is voorbij. Een bijzondere week was het, want na een vrijwel geheel virtuele aflevering in oktober 2020 en anderhalf jaar covid, voelt deze editie als een opluchting, een feest: het mag het weer! Maar het kan nog beter.