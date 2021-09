DAF boekt grootste order in Zuid-Amerika: 200 trucks naar Colombia voor biertransport in onherbergzame gebieden

Klant van DAF is een van de grootste transporteurs van Colombia, Grupo Prodes, een bedrijf met een vloot van zo'n 1.500 trucks en 2.000 trailers. Het vervoert in Colombia voor een grote brouwer en is daarnaast gespecialiseerd in geconditioneerd transport van tropisch fruit. De vrachtwagens worden voorzien van extra robuuste chassis om onder de zwaarste omstandigheden te kunnen presteren.