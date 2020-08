DAF doet aanvraag voor tweede ronde overheidssteun

SERIE Thuisbrouwer Ralph geeft zijn biertjes vogelnamen

26 augustus EINDHOVEN- Hoewel thuis brouwen een trend van de laatste jaren lijkt, is het natuurlijk iets van alle dag. Bavaria vierde vorig jaar het 300- jarig bestaan en Budels tikte deze maand de 150 aan. Ook deze grote spelers op de biermarkt begonnen ooit thuis aan de keukentafel te experimenteren met water, gerst, hop en gist. Eindhovenaar Ralph de Werk (69) is zo oud niet. Maar bijna zijn halve leven is hij al een fervent thuisbrouwer. Begonnen met wijn, na twee jaar overgestapt op bier. ,,Het was toen allemaal een beetje low budget, mocht niets kosten. De eerste wijn die ik maakte was van vlierbessen. Die was erg lekker, dat is eigenlijk niet goed”, lacht hij.