DAF doet eerst proef in België met veilig werken vanwege corona: ‘Op 1,5 meter van elkaar staan aan lopende band psychisch moeilijk’

EINDHOVEN - DAF begint in zijn cabinefabriek in België volgende week eerst met een proef om te zien hoe veilig kan worden gewerkt. Pas daarna volgt mogelijk een voorzichtige start met de productie.

Bestuurder Hans Vaneerdewegh van ABVV Metaal is blij dat DAF in Westerlo minder hard van stapel loopt. Eerder was het de bedoeling om komende week met een ploeg van zo'n 70 medewerkers weer cabines te gaan produceren. ,,Er is naar onze argumentatie geluisterd", zegt de Belgische vakbondsman vrijdag na afloop van overleg met de DAF-directie in Westerlo.

Handvol medewerkers testen

Hij stelt dat DAF er van doordrongen is dat het voor medewerkers ‘psychologisch moeilijk ligt’ om direct weer aan de band te komen staan. Ook al is dat met 1,5 meter afstand van elkaar. In een eerste fase komen nu een handvol medewerkers naar de fabriek om nieuwe werkwijzes te testen, zegt Vaneerdewegh. ,,In de fabriek zijn lijntjes getrokken om de afstand van 1,5 meter te kunnen bewaren. Ik ben aangenaam verrast.”

Het werk aan de productielijn voor cabines zal wel veel trager dan voorheen verlopen, meent de vakbondsbestuurder.

