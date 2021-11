DAF gaat Mercedes van troon stoten: 'Deze trucks zijn zoveel beter dan we ooit gemaakt hebben’

Corporatie Woonbe­drijf wil geen modderge­vecht met wethouder over sociale huurwonin­gen in Eindhoven: ‘samen trappen op de tandem om snelheid te maken’

EINDHOVEN - De kritiek van wethouder Yasing Torunoglu dat corporatie Woonbedrijf in Eindhoven echt sneller moet bouwen, is hard aangekomen. Directeur/bestuurder Ingrid de Boer van Woonbedrijf baalt er van, maar wil er geen moddergevecht van maken. ,,We zitten samen op de tandem, dan helpt het als je allebei trapt. Dan maak je tempo en kom je verder.”

8:00