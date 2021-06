DAF heeft joker in handen met ‘fantastische’ truck, zegt oud-designer: voorlopig voorsprong op concurrentie

Scherpe berisping voor Helmondse die foto's ‘instraalt’ en wanhopige ouders valse hoop geeft

6:18 EINDHOVEN - De Helmondse verpleegkundige Heidi Janssen, ook werkzaam onder de naam Julia Bregts, krijgt een berisping. Ze speelt in op de wanhoop van ouders en schaadt het vertrouwen in de gehele beroepsgroep, stelt het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Eindhoven.