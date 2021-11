DAF ‘international truck of the year’ met nieuwe generatie vrachtwagens

EINDHOVEN - DAF’s nieuwe generatie trucks is uitgeroepen tot ‘International Truck of the Year 2022’. De vrachtwagens zijn volgens de jury ‘de nieuwe norm op het vlak van efficiency, veiligheid en chauffeurscomfort'.

De titel wordt jaarlijks toegekend aan een nieuwe truck die de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de efficiëntie van het wegvervoer. De prestigieuze onderscheiding in de Europese truckindustrie is uitgereikt op de truck- en transportbeurs Solutrans in het Franse Lyon.

Verbrandingsmotor op waterstof

DAF ontving er bovendien de ‘2022 Truck Innovation Award’ voor de XF Innovation Truck met een interne verbrandingsmotor op waterstof. De Eindhovense fabrikant is de testfase begonnen met deze vrachtwagen. De truck wordt onder meer getest op de proefbaan in Sint-Oedenrode.

Schoon alternatief voor diesel

De Eindhovense fabrikant ziet in de technologie een veelbelovend schoon alternatief voor diesel. Samen met TNO heeft DAF een prototype opgeleverd van een motor op waterstof die is ingebouwd in een ‘innovatietruck’. ,,Daar doen we nu verdere ervaring mee op. Het zal echter nog wel zeker vijf tot zeven jaar duren voordat de technologie enigszins rijp is voor marktintroductie”, stelt DAF. ,,Er is nog veel ontwikkelingswerk nodig om bijvoorbeeld de betrouwbaarheid en levensduur te realiseren die klanten van een vrachtwagen verwachten.”

Volledig scherm De innovatietruck van DAF die rijdt op een verbrandingsmotor met waterstof. © DAF Trucks

DAF wil met de truck demonstreren dat de waterstof verbrandingsmotor een goede optie is voor het terugdringen van de uitstoot van CO2. DAF gelooft in waterstof als brandstof voor vervoer over lange afstanden. Het bereik van de elektrische batterijentrucks die DAF samen met VDL heeft ontwikkeld, is daarvoor te beperkt.

Verbrandingsmotor niet meer in auto's

Aan de verbrandingsmotor kleeft het vervuilende imago van de dieseltrucks. In politieke discussies in Europa gaan al langer stemmen op om de verbrandingsmotor te verbieden. Tijdens de klimaatconferentie in Glasgow ondertekende onder meer Nederland een intentieverklaring om de verbrandingsmotor niet meer toe te staan voor personenauto’s en lichte bedrijfswagens per 2040.

In de ogen van DAF zou het ‘een grote vergissing’ om de verbrandingsmotor voor zware trucks in de ban te doen. Behalve waterstof zouden ook nieuwe generaties CO2-neutrale brandstoffen voor de verbrandingsmotor een prima optie kunnen zijn, aldus de Eindhovense fabrikant.