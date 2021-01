DAF introduceert ook lichte variant van elektrische truck

TU Eindhoven stelt tentamens uit vanwege onrust in de stad

12:00 EINDHOVEN - Een mogelijke herhaling van de rellen die zondag in Eindhoven en daarna in andere gemeenten plaatsvonden, is voor de Technische Universiteit Eindhoven reden om alle 24 tentamens die deze week 's avonds op de TU-campus zouden plaatsvinden, te schrappen.