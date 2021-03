DAF kreeg loonsteun terwijl moederbedrijf Paccar dividend uitdeelde: hoe kan dat?

Effenaar is al een jaar dicht, maar trok 850.000 bezoekers online. Is streaming een blijvertje bij zalen en musea?

18 maart EINDHOVEN - Popzaal de Effenaar is al een jaar dicht, maar trok wel 850.000 online concertbezoekers. Ook Van Abbemuseum was gesloten, maar trok tienduizenden virtuele bezoekers. Zomaar wat cijfers over online cultuurbezoek. Veel instellingen hebben geïnvesteerd in de techniek en willen (live)streaming nu erin houden. ,,Je kunt artiesten naar je theater halen die je anders niet kunt betalen.”