‘DAF-kunstwerk’ met een Helmonds verhaal

Vermiste poes Jewel uit Eindhoven na vier jaar teruggevon­den

12 januari EINDHOVEN - Poes Jewel, een kat die al bijna vier jaar was vermist, is op oudejaarsavond door de Dierenbescherming per toeval teruggevonden. Al die tijd werd de kat slechts drie straten verder van haar baasje verzorgd door een vrouw, die eerder die week overleed. Op de website van de Dierenbescherming vertelt medewerker Janneke hoe ze de verdwijning hebben opgelost.