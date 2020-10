DAF lanceert app voor zuiniger rijgedrag truckchauffeur

Coronavi­rus zichtbaar met Eindhoven­se microscoop

10 oktober EINDHOVEN - De bewering dat het coronavirus de onzichtbare vijand van deze tijd is klopt maar deels. Want de elektronenmicroscopen van Thermo Fisher Scientific in Eindhoven, vroeger FEI Company en nog eerder Philips Electron Optics, stellen onderzoekers in staat het minuscule virus tot in detail te bekijken.