DAF lijdt nederlaag in zaak massaclaim: schadevergoeding voor te dure trucks dichterbij

Sambo annuleerde vakantie naar Curaçao voor PS­V-de­buut: ‘Vroegen of ik nog in het land was’

16 mei Hij zou vandaag eigenlijk in het vliegtuig naar Curaçao zitten, maar Shurandy Sambo (19) kreeg zaterdag plots een appje van assistent-trainer André Ooijer. ,,Hij vroeg of ik nog in het land was. Toen heb ik alles meteen gecanceld”, glunderde Sambo, die tegen FC Utrecht debuteerde voor PSV.