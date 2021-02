DAF-medewerkers opgeroepen voor tweedaagse staking

Kennedy­laan in tunnel? Eindhoven gaat voorzich­tig kijken naar het idee

24 februari EINDHOVEN - Eindhoven gaat voorzichtig kijken of het een goed idee is om de John F. Kennedylaan in een tunnel te leggen om er bovenop huizen te kunnen bouwen. PvdA-wethouder Yasin Torunoglu heeft dat dinsdag aangekondigd naar aanleiding van een suggestie van coalitiepartij GroenLinks in de gemeenteraad.