DAF-moeder maakt duizenden trucks minder door chiptekort

Café Wilhelmina: al vijftig jaar de plek voor een lach, traan, sterke verhalen, muziek en sport

24 oktober EINDHOVEN - Alles en iedereen wordt ouder. Behalve café Wilhelmina. De Eindhovense kroeg is in een halve eeuw amper veranderd. ,,Een plek waar de tijd stilstaat en de klok doortikt”, zegt mede-uitbater Koos Cornelissen. De geschiedenis van het vijftigjarige café is opgetekend in een jubileumboek.