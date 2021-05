DAF moet productiestop inlassen vanwege chiptekort: verplichte adv-dag voor 600 medewerkers

Naar welke expositie, voorstel­ling of film kijk je vooral uit?

27 mei Het is nog even afwachten, maar wij van de kunstredactie zijn toch maar optimistisch en gaan ervan uit dat we na 9 juni eindelijk (!) weer naar het museum mogen, én naar de concertzaal én naar de film én naar het festival en naar de klassieke muziekuitvoering...